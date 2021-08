Il Comune di San Miniato cerca un addetto per il controllo qualità della mensa scolastica

Pubblicato l'avviso di selezione pubblica per soli titoli per il conferimento di un incarico professionale di consulenza per il controllo qualità e sicurezza alimentare del servizio ristorazione scolastica del Comune di San Miniato. L’incarico di collaborazione avrà la durata di tre anni, dal 1 settembre 2021 al 31 agosto 2024.

Il bando è scaricabile dalla sezione “Avvisi, Bandi e Concorsi” dell'Albo Pretorio del Comune di San Miniato o dalla home page del sito internet istituzionale www.comune.san-miniato.pi.it

I candidati in possesso dei requisiti previsti, potranno fare la domanda entro le ore 13.00 di mercoledì 25 agosto 2021, tramite PEC all'indirizzo comune.sanminiato.pi@postacert.toscana.it

La selezione dei candidati avverrà mediante la valutazione comparativa dei curricula dei candidati a cura di una commissione.

Per ulteriori informazioni scrivere a: bpagni@comune.san-miniato.pi.it

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa