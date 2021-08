Incidente in Fi-Pi-Li tra Montelupo ed Empoli, code in direzione mare

Questa mattina poco prima delle 9 si è verificato un incidente sulla Fi-Pi-Li, tra Montelupo Fiorentino e Empoli Est in direzione Pisa. Non è chiaro il numero dei veicoli coinvolti nell'incidente che però non avrebbe provocato feriti gravi. Da quanto si apprende, una persona è stata soccorsa da un'ambulanza della Misericordia di Empoli, giunta sul posto, e trasportata in pronto soccorso all'ospedale San Giuseppe in codice giallo.

La mattina sulla superstrada è dunque proseguita con rallentamenti alla viabilità. Dalle 9 fino a dopo le 11 si sono registrate code, dagli iniziali 4 km fino a scendere a 2 km, per traffico intenso, complice probabilmente anche la direzione verso il mare e il centrale periodo d'agosto.