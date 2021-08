Infrastrutture, il vice ministro Morelli in Toscana

Il Vice Ministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, arriverà oggi, martedì 10 agosto, a Pisa. Il programma della giornata prevede: alle ore 16 arrivo in darsena pisana e imbarco dalla banchina della Navicelli per raggiungere il cantiere Seven Stars ed incontrare maestranze e rappresentanti delle categorie economiche, alle ore 18 sopralluogo del passaggio a livello di Putignano e incontro con la cittadinanza presso Piazza XXV Aprile, alle ore 22 intervento dal palco della kermesse Eliopoli Summer 2021 dove converserà con il sindaco di Pisa Michele Conti e il direttore de Il Tirreno Stefano Tamburini di Pnrr, infrastrutture per la Toscana, quali autostrada tirrenica e alta velocità, sistema aeroportuale e portuale toscano.