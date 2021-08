La 'Navetta E' tra Pisa e La Fontina prosegue fino alla fine del 2022

Proseguirà fino al 31 dicembre 2022 il servizio di trasporto pubblico urbano che collega la città di Pisa con la località La Fontina, nel comune di San Giuliano Terme. La Giunta ha infatti approvato la convenzione che regola i rapporti con il comune termale, tesa a garantire la continuità del servizio (Navetta E). L’accordo sarà successivamente sottoscritto da entrambi gli enti.

"La località La Fontina, nella frazione di Ghezzano del comune di San Giuliano Terme - dichiara l’assessore alla mobilità, Massimo Dringoli - è caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali e produttive oltreché di un denso aggregato residenziale. Pur appartenendo al territorio di San Giuliano Terme l’area è di fatto collegata senza soluzione di continuità all’abitato cittadino di Pisa. Insieme all’amministrazione comunale Sangiulianese abbiamo quindi deciso di rinnovare la convenzione che regola il servizio, estendendolo fino a fine 2022. L’obiettivo dell’accordo è quello di favorire gli spostamenti dei cittadini dei due Comuni nelle due direttrici (dal centro di Pisa alla Fontina e da questa alla città) garantendo una mobilità alternativa all’uso del mezzo privato che alleggerisca la pressione delle auto in ingresso a Pisa e vada incontro alle esigenze dei cittadini e di coloro che quotidianamente si devono spostare tra i due comuni per motivi lavorativi".

"L'accordo che andremo a sottoscrivere con il comune di Pisa - afferma il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio - vuole promuovere il trasporto pubblico locale, incentivandone l'uso da parte della cittadinanza. È importante che due comuni confinanti ragionino insieme di mobilità sostenibile e soprattutto mettano in pratica iniziative concrete come questa. Ringrazio il comune di Pisa e il nostro assessore alla viabilità Francesco Corucci per aver seguito la vicenda, chiudendola positivamente".

Nel dettaglio l’accordo che verrà sottoscritto estende fino al 31 dicembre 2022 il prolungamento del servizio di linea della “Navetta E” della rete urbana di Pisa in modo da servire anche l’utenza del Comune di San Giuliano in località La Fontina. Sul Comune termale il percorso aggiuntivo effettua un anello che si chiude sull’attuale capolinea di via Paparelli passando per via Pontecorvo, via Carducci, Via Vicarese e via di Pratale (con tre fermate intermedie). Il Comune di San Giuliano Terme si farà carico delle somme necessarie a sostenere i costi contenuti nella convenzione (60 mila euro per il biennio 2021/2022).

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa