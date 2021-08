Lavori avanti come previsto sull'Autostrada dell'Acqua

Le operazioni di chiusura della tubazione iniziate gradualmente dalle ore 22.00 di ieri sono terminate come da programma nella notte ed i nostri operatori hanno subito dato inizio ai lavori di taglio delle condotte.

La notte, e quindi i bassi consumi, hanno aiutato a limitare i problemi di acqua sul territorio e l’unica zona che ha registrato una sofferenza è quella del Sodo a Firenze. Un significativo abbassamento di pressione si sta inoltre registrando sul Comune di Campi Bisenzio mentre sul resto del territorio la mattina inizia con pressioni nella norma o poco sotto i valori consuetudinari. Dalle ore 06.00 circa l’incremento dei consumi sta determinando abbassamenti di pressione in alcune zone di Prato (Galciana, Fontanelle e Mezzana).

Dati confortanti arrivano anche dalla Protezione Civile delle tre province coinvolte, da ASL Centro e Vigili del Fuoco.

In vista di una giornata calda rimane la massima attenzione da parte dei nostri operatori sul territorio e facciamo appello ai cittadini per un consumo responsabile ed attento dell'acqua, evitando tutti gli usi non idropotabili ed igienico sanitari.

Fonte: Publiacqua