Lavori Publiacqua: i cantieri fiorentini proseguono senza intoppi

Continuano i lavori sull'Autostrada dell'acqua.

Al rush finale il lavoro di montaggio dei pezzi speciali di raccordo sul cantiere in angolo tra viale Lavagnini e viale Strozzi. In corso invece la medesima operazione sul cantiere gemello in viale Matteotti.

Al momento le operazioni procedono su entrambi e senza particolari problemi tecnici. Non è però il momento di abbassare la guardia. Anche se fino ad ora non si sono verificati disservizi, i nostri tecnici stanno registrando una riduzione delle risorse locali stoccate in queste ore a cui stiamo cercando di far fronte attraverso manovre su reti ed impianti.

Al momento non si registrano problemi di approvvigionamento ma per affrontare al meglio le prossime ore ed il prevedibile picco di consumi dell’ora di cena, ribadiamo il nostro appello ai cittadini dei comuni coinvolti per un consumo responsabile ed attento dell’acqua, evitando tutti gli usi non idropotabili ed igienico sanitari.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa