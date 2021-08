L'ultimo colpo dell'Use Computer Gross è Luca Digno

Il mercato dell’Use Computer Gross si chiude con un ultimo colpo che completa il parco dei giocatori Under. Luca Digno farà infatti parte del roster a disposizione di coach Cosimo Corbinelli nella prossima stagione. Classe 2001, nativo di Bari, l’esterno ha giocato nell’ultima stagione a Formia in serie B, ultima tappa di una carriera iniziata a livello giovanile a Matera. Lì fu notato dalla Stella Azzurra Roma che lo volle nelle capitale dove è rimasto per ben nove stagioni con due scudetti vinti (Under 16 e 18) e giocando anche in doppio tesseramento in C Gold nella Fortitudo Roma, nella Hsc e nel Petriana. Poi il passaggio a Formia dove lo ha pescato l’Use Computer Gross completando così il roster e rafforzando il reparto degli esterni con un giocatore in possesso di importanti doti sia in attacco che in difesa.