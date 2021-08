Lux Living: avviso pubblico per l'affitto di uno dei 74 alloggi nella frazione de La Torre

Lux Living: al via la procedura per la manifestazione di interesse finalizzata a formare una graduatoria di persone che potranno prendere in affitto uno dei 74 appartamenti realizzati nella frazione de La Torre, dove un tempo si trovata l’ex vetreria Lux.

L’intervento edilizio e la gestione dei contratti è gestito da un soggetto privato, La Società Investire – Società Di Gestione Del Risparmio S.P.A.

Il Comune di Montelupo si è però occupato di redigere assieme alla società l’avviso per la manifestazione di interesse, che sarà pubblicato ad inizio settembre.

Vediamo quali sono gli aspetti più rilevanti. Per presentare domanda occorre:

• essere cittadino italiano, di uno stato UE o di altro 1 Stato, se in possesso di permesso di soggiorno;

• risiedere o lavorare in Toscana (con priorità per chi risiede o lavora nel Comune di Montelupo) da almeno 5 anni; almeno un componente del nucleo familiare deve possedere questo requisito;

• avere un Isee inferiore a 35.000 euro;

• non risultare già proprietario di alloggio di dimensioni adeguate alle esigenze del nucleo familiare in un raggio di 50 km dal Comune di Montelupo;

• non essere già proprietario di alloggio di edilizia convenzionata/agevolata e/o realizzato con contributo o finanziamento agevolato concesso da un ente pubblico che risulti adeguato alle esigenze del nucleo familiare

• non essere titolare di alloggio ERP, nè aver subito uno sfratto o aver occupato senza titolo o abusivamente alloggi ERP.

Le tipologie di alloggio per cui sono diverse e possono essere richieste in base alla composizione del nucleo familiare:

• bilocale: 43-50 mq di superficie calpestabile

• trilocale small; 50 -65 mq di superficie calpestabile

trilocale large: 65-75 mq di superficie calpestabile

• quadrilocale: 65-75 mq di superficie calpestabile

L’affitto è di 5,90 euro al metro quadro; a questo devono essere sommate anche l’iva del 10% e l’acconto sugli oneri accessori quali spese condominiali e consumi privati (riscaldamento e acqua calda sanitaria) in base ai mq dell’alloggio.

Un aspetto importante che non interviene nel momento in cui viene stilata la graduatoria, ma che sarà verificato nel momento di stipula del contratto è l’incidenza dell’affitto sul reddito familiare; esso infatti non deve essere superiore al 30%.

Saranno stilati tre diversi elenchi: prima sarà data priorità a chi risiede o lavora a Montelupo, poi a chi risiede o lavora nell’Empolese – Valdelsa e infine a chi risiede o lavora in altre zone della Toscana. Nell’ambito di ciascun elenco le domande saranno ordinate in base al numero di protocollo.

Gli alloggi saranno progressivamente proposti dall'operatore ai concorrenti seguendo l’ordine assegnato all’interno di ciascun elenco. Ogni concorrente potrà scegliere sul pacchetto di alloggi adeguato alle proprie condizioni economiche e familiari ancora disponibili.

L’avviso e il modello di domanda saranno pubblicati sul sito del comune (www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it) a partire dal 1 settembre.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa