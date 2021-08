Muore Liliana Tanci, gestì lo storico Bar Excelsior di via del Papa

È morta Liliana Tanci. A Empoli era nota per aver gestito lo storico Bar Excelsior di via del Papa con il marito Mario Giunti, scomparso qualche anno fa. A darne notizia è il quotidiano La Nazione. Liliana era anche attiva nel volontariato: fu tra le promotrici, insieme al marito, ell’Avo, l'Associazione Volontari Ospedalieri. Era anche attiva tra i gruppi di preghiera di Padre Pio ad Empoli per la quale organizzava alcuni pellegrinaggi. I funerali sono stati svolti questa mattina nella Collegiata di Empoli.