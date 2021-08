MUS.E: ancora posti per il campo estivo al Museo Novecento. Arriva il mini-campus a Palazzo Vecchio

Quale luogo migliore per un campo estivo di un museo straordinario, dove vivere avventure e scoprire fantastiche opere d’arte facendo anche pratica della lingua inglese?

Continuano i campi estivi firmati MUS.E, per bambini dai 6 agli 11 anni, organizzati nei musei della città di Firenze. L'avvicinamento alle bellezze cittadine, l'apprendimento della lingua inglese, l'esperienza attiva dell'arte e le attività all'aria aperta, sono queste che le caratteristiche della proposta per l’estate 2021 che offre ancora qualche possibilità per l’inizio di settembre.

Grande è stata l’adesione ai campi estivi attivati dall’inizio di luglio ad oggi in tre musei civici fiorentini (Museo di Palazzo Vecchio, a Palazzo Medici Riccardi e al Museo Novecento) e per chi volesse, c’è ancora la possibilità di aderire partecipando al campo in programma al Museo Novecento dal 6 al 10 settembre. La proposta è strutturata dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, si rivolge ai bambini dai 6 ai 11 anni, in piccoli gruppi, ed è sviluppata nel pieno rispetto della normativa anti-contagio. A supporto delle famiglie, inoltre, è stato straordinariamente attivato un mini-campus anche per le giornate del 13 e del 14 settembre, che precedono l'inizio della scuola. Il campus avrà sede nel Museo di Palazzo Vecchio e intreccerà, come nelle altre settimane, arte, natura e lingua inglese.

6/10 settembre - base al Museo Novecento

13-14 settembre: mini-campus Museo di Palazzo Vecchio

Per chi: per bambini dai 6 agli 11 anni

Costi: Campo estivo base €130 - riduzione 10% soci Unicoop Firenze - pranzo escluso*; Mini-campus 13-14 settembre: €60 - riduzione 10% soci Unicoop Firenze - pranzo escluso*. * ciascun partecipante porterà giornalmente con sé il proprio “packed-lunch”.

La prenotazione è obbligatoria, fino a esaurimento dei posti disponibili scrivendo a info@musefirenze.it e scaricando il modulo di iscrizione sul sito http://musefirenze.it/art-and-play/

La partecipazione sarà confermata solo dopo l’invio della documentazione necessaria e del versamento della quota di partecipazione.

Si ringraziano per il prezioso supporto: American Express, GIOTTO – love brand di F.I.L.A. Fabbrica Italiana Lapis ed Affini, Officina Profumo – Farmaceutica di Santa Maria Novella, Unicoop Firenze e Tenderly, brand di Lucart Spa.

