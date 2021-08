Ospedale Volterra, l'Asl nord ovest: "Ortopedia dà grandi risultati, sarà potenziata"

Come ogni anno in estate, in tutti gli ospedali, l’attività chirurgica si riduce, ciò permette di garantire agli operatori sanitari la fruizione delle ferie, inoltre nella stagione estiva diminuiscono le richieste, da parte dei pazienti, di interventi programmati che vengono posticipati quando il clima è più mite.

“Volterra non è uscita dai radar – afferma la direzione della ASL Toscana nord ovest – al contrario, è nostra intenzione continuare ad investire in un territorio che si è rivelato importante durante il periodo pandemico, basti pensare che gli interventi di chirurgia ortopedica, grazie all’impegno dei professionisti guidati dal dott. Franco Carnesecchi, sono aumentati del 40% rispetto al 2019. Nella nota di SOS Volterra si legge anche che i numeri non sono importanti, ciò purtroppo in sanità non è vero, i numeri sono garanzia di sicurezza degli interventi”.

“Inoltre, come già affermato più volte, stiamo organizzato percorsi di elezione per alcune specialità e casistiche come la chirurgia ortopedica protesica, in cui sono coinvolti professionisti di tutta l’azienda, con la progressiva specializzazione e completezza del percorso che va dalla preospedalizzazione alla riabilitazione”.

“Infine, ricordiamo che anche nei mesi estivi a Volterra è sempre presente un ortopedico che interviene nei casi urgenti e porta avanti alcuni interventi programmati”.

Fonte: Azienda Usl Toscana Nord Ovest - Ufficio Stampa