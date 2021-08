Pausa estiva per la biblioteca comunale di Certaldo: porte chiuse fino al 29 agosto

La biblioteca comunale 'B.Ciari' di Certaldo resterà chiusa al pubblico da ieri, lunedì 9 agosto, fino al 29 agosto 2021. La struttura, con sede al civico 37 di Borgo Garibaldi, riprenderà i consueti servizi regolarmente a partire dal prossimo 30 agosto 2021.

Intanto per lettori di ogni età, non mancano consigli preziosi su letture estive e non solo, a portata di click sulla pagina Facebook 'Biblioteca Di Certaldo'.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa