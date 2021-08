Prenotalibro di Unicoop Firenze: oltre 300mila testi scolastici acquistati online

Basta un click per prenotare i testi scolastici direttamente da casa. E si possono ritirare facendo la spesa. E' il servizio Prenotalibro di Unicoop Firenze, attivo ormai da alcuni anni e molto apprezzato da soci e clienti.

Per il 2021 sono circa 300.000 ad oggi i volumi prenotati dalle famiglie, in questi giorni in fase di ritiro negli appositi punti predisposti nei Coop.Fi. Per tutti i soci e clienti i libri per medie e superiori sono scontati del 15%, che diventa il 5% sui testi universitari, e lo sconto viene scalato immediatamente dal costo del libro.

Altro vantaggio: per il primo ordine effettuato verranno caricati 250 punti omaggio sulla carta socio, 500 se si paga con la carta Spesa In.

Anche per questo Prenotalibro, il servizio di Unicoop Firenze che permette di prenotare i testi scolastici ed universitari sul web e di ritirarli nei punti vendita andando a fare la spesa, resta una delle opzioni preferite per l’acquisto dei libri per la scuola. Prenotalibro unisce la comodità di poter ritirare i libri – su richiesta anche copertinati, pronti per essere infilati nello zaino - andando a fare la spesa, alla convenienza.

La promozione sui testi scolastici dura fino al 30 novembre 2021.

COME FUNZIONA: Il meccanismo della prenotazione sul web è facile: da prenotalibro.piuscelta.it basta selezionare provincia, scuola e classe per trovare la lista dei libri adottati per il nuovo anno scolastico. Se la lista non è stata comunicata, si può procedere con la ricerca testo per testo. I libri si prenotano online, da casa e quando arrivano in negozio il socio viene avvisato con un sms. Gli ordini si possono ritirare nei 35 punti vendita Unicoop Firenze che offrono questo servizio (qui la lista https://prenotalibro.piuscelta.it/mappapdv).

Su Prenotalibro, inoltre, sono disponibili 300mila titoli non scolastici, con una selezione particolarmente attenta delle novità e spazio ai generi più estivi, dai thriller ai gialli fino alla narrativa “rosa”. I titoli più richiesti inoltre si trovano fisicamente negli Angoli dei libri dei punti vendita Coop.Fi.

Qui il video che presenta il servizio : https://www.coopfirenze.it/video/prenotalibro-la-scuola-e-vicina

Fonte: Unicoop Firenze