Pulizia straordinaria in centro a Livorno con spazzatrici aspiranti e lavastrade

A supporto delle attività di pulizia già effettuate ieri e oggi nelle aree utilizzate per la manifestazione “Effetto Venezia”, come da disposizioni dell’Amministrazione comunale, oggi pomeriggio, a partire dalle ore 13.30, verranno eseguiti interventi sulle aree limitrofe (piazza San Marco, piazza XX settembre e zona Borgo Cappuccini) con l’utilizzo di:

SPAZZATRICE ASPIRANTE, per la raccolta veloce e puntuale dei residui, su tutte le aree previste

PERSONALE A TERRA PER LA RACCOLTA, di supporto allo spazzamento ed alla pulizia

AUTOMEZZO LAVASTRADE, per il lavaggio con acqua a media pressione, sulle strade ad alta percorrenza e larghezza idonea;

LANCIA AD ALTA PRESSIONE, per il lavaggio dei marciapiedi e delle strade a bassa percorrenza e limitata larghezza.

I servizi saranno svolti sia con personale e mezzi di AAMPS che tramite l’appaltatore AVR.

“Abbiamo deciso, di concerto con Aamps – dichiara l’assessora Giovanna Cepparello - di procedere con pulizia straordinaria di alcune strade del centro che ci erano state segnalate, dopo aver completato la pulizia delle aree in cui si era svolto Effetto Venezia. La speranza è che icittadini collaborino per mantenerle pulite, conferendo la spazzatura nel modo corretto ed evitando comportamenti incivili che ci sono stati segnalati come quello di urinare per strada durante la notte.

Si intensifica nel contempo la presenza degli ispettori ambientali per utenze non domestiche sempre in centro.

E’ un peccato che le risorse pubbliche debbano essere spese in questo modo quando potrebbero essere spese in maniera più utile per la collettività”.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa