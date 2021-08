Rifondazione Comunista presenta la lista per le prossime elezioni comunali di Sesto Fiorentino

Conferenza stampa, ieri, di lancio della lista di Rifondazione Comunista per le elezioni amministrative di Sesto Fiorentino del 3 e 4 ottobre 2021, che si presenterà autonoma rispetto alla coalizione di centrosinistra con il sostegno alla candidatura a sindaco di Daniele Lorini.

Contestualmente è partita la raccolta delle firme, per concorrere alle prossime amministrative con i ventiquattro nomi per il consiglio comunale. Dodici compagne e dodici compagni con storie di vita e di lavoro diverse tra loro, che rappresentano una parte importante dei bisogni reali e quotidiani di cui troppo spesso la politica si dimentica.

Chiaramente è stata per noi decisiva la scelta nata alle ultime elezioni regionali di "normalizzare" il nostro comune, rispetto al Partito Democratico che aveva perso le ultime comunali.

Saremo presenti con il simbolo di Rifondazione con candidature indipendenti all'interno della lista, consapevoli della responsabilità di non portare avanti un percorso autoreferenziale, essendo l'unica alternativa della sinistra per questo territorio.

Ringraziamo chi, nonostante ormai sia agosto inoltrato, ci ha raggiunto ieri pomeriggio a Quinto Basso, per ricordare come aeroporto e inceneritore non siano capitoli archiviati, specialmente per quel Partito Democratico che, con Eugenio Giani e Dario Nardella, tanto malgoverno sta regalando alla Regione Toscana e alla Città Metropolitana, penalizzando la piana.

Nei prossimi giorni concluderemo la costruzione del programma, coinvolgendo direttamente tutte le persone che in queste settimane hanno manifestato interesse e sostegno per il nostro progetto, portando avanti la presentazione delle 24 candidature. Al centro ci sarà un'idea di sviluppo del territorio che metta al centro i bisogni di chi lavora, a partire dalla mobilità e dalla difesa dell'ambiente, proponendo un'azione di governo radicalmente innovativa, capace di fare fronte alla straordinarietà dei tempi che stiamo vivendo.

Ecco i nomi delle candidature, rimandando ai prossimi giorni la presentazione dei singoli profili:

Francesco Arrighetti, Graziano Staino, Giada Funghi, Claudia Baldini, Francesca Bellucci, Silvia Benini, Paolo Emiliano Bertelli, Fulvia Bilanceri, Rosella Chiti, Cosimo Ciofalo, Fabio Cocchi, Matteo De Lucia, Massimo Doni, Laura Funghi, Francesca Giambi, Giuseppe Iannello, Alessandra Il Grande, Mario La Russa, Serena Maoggi, Livio Mussi, Carlotta Raspanti, Antonio Russo, Nello Sarchi, Mariangela Sirca

Fonte: Ufficio Stampa