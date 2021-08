Ristori per emergenza neve, Fratoni: “Aiuti fondamentali per le nostre comunità”

Con una recente ordinanza la Regione Toscana ha approvato, sulla base dell’iter istruttorio effettuato con il Dipartimento della protezione Civile, il piano di interventi urgenti per il ristoro dei danni causati dagli eventi calamitosi delle straordinarie nevicate e dallo stato di emergenza dei giorni dal 31 dicembre al 11 gennaio nei territori dei comuni delle provincie di Lucca e Pistoia.

Le risorse, stanziate dal consiglio dei Ministri ed inserite nell’impegni di spesa regionali, ammontano a 2 milioni e 200mila euro. Tra questi i comuni: Abetone e Cutigliano 454.369, Provincia di Pistoia 83.660, Comune di Pistoia 65.248, Comune di Pescia 38.958, Comune di San Marcello, Piteglio 36.647, Comune di Marliana 29.172, Comune di Sambuca 18.872.

Gli importi stanziati saranno ripartiti principalmente per interventi a ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche per la continuità amministrativa, per interventi di soccorso e per la rimozione delle situazioni di pericolo, ed infine, in minima parte, per le organizzazioni di volontariato.

“Si tratta di un risarcimento doveroso - ha detto la consigliera regionale Federica Fratoni - che fa seguito alla richiesta regionale dello stato di emergenza nazionale. Un sostegno economico importante per le nostre comunità locali che ci riporta - ha continuato Fratoni - a quei giorni difficili, ai danni, ai disagi di molti cittadini e all’enorme impegno della colonna mobile della regione della Protezione Civile, delle associazioni di volontariato, delle prefetture, dei sindaci e di tanti altri”.

Fonte: Ufficio Stampa