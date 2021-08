Scontro moto-monopatino: fiori e preghiere in ricordo del 27enne ucciso

Fiori e un foglio con una preghiera sono stati deposti nel luogo dove ha perso la vita Mohamed Fahim Abdul Rahuman, il 27enne dello Sri Lanka morto a Firenze dopo essersi scontrato con una motocicletta mentre viaggiava su un monopattino elettrico, nella notte tra domenica a lunedì all'incrocio tra via Masaccio e viale Don Minzoni.

Ieri sera sul luogo del fatale impatto si sono radunati numerosi membri della comunità cingalese, che hanno pregato e ricordato il 27enne. Una foto del ragazzo, con una dedica del fratello, è stata affissa a una ringhiera

La procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale nel quale risulta indagato il 23enne alla guida della moto, al momento ricoverato a Careggi non in pericolo di vita.

Ricoverata anche la passeggera della moto, una 27enne.

Intanto, la polizia municipale prosegue l'attività di analisi dei video girati dalle telecamere.