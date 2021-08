Tavola rotonda tra Cna Pisa e Comune: lotta all'abusivismo e trasporto pubblico al centro

Trasporto pubblico, contrasto all'abusivismo e presentazione dei nuovi vertici di Cna Pisa Trasporto persone. Si è svolto ieri mattina in Comune a Pisa l'incontro tra i nuovi vertici di CNA Pisa Trasporto Persone e l'amministrazione comunale rappresentata dagli assessori Massimo Dringoli e Paolo Pesciatini.

Per Cna Pisa hanno partecipato il coordinatore sindacale Sabrina Perondi, Giulia Melighetti coordinatore CNA NCC Bus, Riccardo Bolelli, Presidente CNA NCC Bus, Massimiliano Corbo, Vice Presidente NCC Auto e Claudio Sbrana, Presidente CNA Taxi Pisa.

Al centro della tavola rotonda temi di estrema attualità a partire dalla richiesta avanzata da CNA Pisa in ordine al potenziamento delle misure di controllo, specie in zona stazione, anche alla luce della recente aggressione subita da una giovane taxista.

Coordinamento e potenziamento dei controlli e della sorveglianza in collaborazione col comando della Polizia Municipale di Pisa, contrasto all'abusivismo e la richiesta dello spazio di sosta carico e scarico in zona stazione e zona duomo/Santa Maria anche per i clienti di NCC auto: queste le richieste avanzate dall'associazione di categoria rimasta più che soddisfatta dall'incontro avuto con l'amministrazione comunale.

A confermarlo il coordinatore sindacale Cna Pisa, Sabrina Perondi: "Dialogo propositivo, comunione di intenti e sinergia nel raggiungimento di obiettivi: ieri mattina, oltre a presentare ufficialmente la nuova dirigenza CNA trasporti persone, abbiamo potuto affrontare con gli assessori Pesciatini e Dringoli temi attuali che ci vedranno entrambi impegnati nei prossimi mesi. Penso in primis al potenziamento della sicurezza e alla lotta all'abusivismo. Ottima la comunione di intenti e il proficuo dialogo avuto con l'amministrazione che ringrazio".

Anche il Comune di Pisa ha sottolineato nel corso dell'incontro l'armonia tra la categoria dei taxisti e degli NCC di Cna Pisa uniti per il raggiungimento degli stessi importanti obiettivi.

A concludere Riccardo Bolelli, presidente Cna NCC BUS, che ha voluto fare un plauso all'amministrazione comunale pisana "per esser stata il primo ed unico comune italiano ad aver sospeso i ticket dei bus per le escursioni didattiche".

Fonte: CNA Pisa