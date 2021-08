D'estate in Toscana i vaccini sono anche sul camper. Prenotabili 80mila dosi sul portale

Da oggi, per chi non si è ancora vaccinato, sono disponibili sul portale regionale e pronte per essere prenotate 80mila dosi Pfizer. Non solo. Durante il periodo estivo la regione raggiunge i più giovani che in questo momento si trovano al mare: continua il progetto "GiovaniSìVaccinano in spiaggia". Tante le tappe del camper dei vaccini, che da venerdì 13 continuerà il suo viaggio sulla costa, da Piombino a Marina di Massa (Qui per conoscere date e luoghi).

"Aggiunti sul portale nuovi 80mila vaccini Pfizer per la fascia 12-59 con somministrazione della prima dose da lunedì 16 agosto e richiamo entro quattro settimane dopo. Non ci sono più scuse per chi ancora non si è vaccinato" ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani. Ad oggi il portale regionale ha tutte le finestre di prenotazione aperte: tutte le fasce di età possono prenotare, fino alle finestre relative alle persone fragili, caregiver, sanitari e a coloro che non sono iscritti al sistema sanitario nazionale.