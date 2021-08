Trasportano rifiuti senza autorizzazione: denunciati dai carabinieri di Empoli

I Carabinieri della stazione forestale di Empoli, durante un servizio di controllo sul trasporto di rifiuti su strada, hanno fermato a Fucecchio un autocarro che stava trasportando imballaggi di cartone.

A bordo vi erano due uomini di origini marocchine, nessuno delle quali proprietario del mezzo, che si trovava all’estero e aveva affidato a loro l’attività di raccolta rifiuti.

Nel campo specifico del Formulario di identificazione rifiuto (FIR), vi era l’indicazione “Ferro”.

I Carabinieri forestali, consultando l’Albo Nazionale Gestori ambientali, hanno accertato che il titolare della ditta individuale, proprietario del mezzo, era autorizzato al trasporto dei propri rifiuti non pericolosi derivanti da lavori edili (“rifiuti derivanti da operazioni di costruzione e demolizione”) ma non al ritiro di rifiuti di terzi, provenienti in questo caso da una ditta della provincia di Lucca.

La situazione, dunque, si è configurata come trasporto non autorizzato di rifiuti speciali non pericolosi, per cui i due soggetti sono stati denunciati.

I Carabinieri forestali procedevano dunque al sequestro penale dell’autocarro e dei rifiuti trasportati: 580 chilogrammi di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti appunto da imballaggi di cartone.