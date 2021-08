Al via ‘Trame d’estate’ a Seravezza: appuntamenti con giornalismo e letteratura

Giornalismo e letteratura, ma anche satira, con spazio per approfondire e dialogare con il pubblico. Questi gli elementi vincenti del Festival letterario ‘Trame d'Estate’, in programma dal 19 al 22 agosto al Palazzo Mediceo di Seravezza. Una manifestazione che è stata presentata oggi in Consiglio regionale e che vedrà la partecipazione, come ogni anno, di grandi nomi del giornalismo e della critica.

“Ringrazio la presidente della Commissione Cultura Cristina Giachi e il consigliere regionale Mario Puppa, per aver accolto la richiesta del Comune di Seravezza, di presentare questa importante iniziativa culturale proprio nella sala del Consiglio regionale – ha dichiarato il presidente dell’assemblea legislativa della Toscana, Antonio Mazzeo. – Vogliamo ribadire con forza quanto abbiamo detto dall'inizio di questa legislatura: tutti i Comuni e tutte le associazioni devono sapere che questo luogo è e sarà sempre di più aperto e a disposizione delle cittadine e dei cittadini toscani. Siamo infatti convinti che la promozione delle attività culturali dei vari territori dia concreto significato all’obiettivo di costruire una Toscana diffusa, in grado di valorizzare le straordinarie ricchezze ambientali, artistiche e sociali presenti anche nei comuni e nei borghi più piccoli e non solo nelle città più grandi e rinomate della nostra regione”.

“Trame d’estate arriva a un compleanno importante, alla vigilia del decennale, con una rassegna che è davvero una boccata di ossigeno dopo i mesi delle restrizioni e della pandemia – ha commentato Cristina Giachi, presidente della commissione Istruzione, formazione, beni e attività culturali - Anche quest’anno a Seravezza la cultura, la politica, l’intelligenza dei fatti quotidiani saranno l’occasione per arricchire i frequentatori del festival; la Regione patrocina volentieri e con soddisfazione questo evento, e dal Consiglio regionale esprimiamo tutta la nostra gratitudine a quanti lo rendono possibile”.

Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere regionale Mario Puppa, presente a palazzo del Pegaso: “Il mio grazie va alla sensibilità dell’Assemblea toscana nel valorizzare le iniziative del territorio e al grande lavoro dell’assessore alla Cultura del Comune di Serravezza, Giacomo Genovesi, e della presidente del Centro di studi europei di Serravezza, Chiara Tommasi, alla direzione del Festival insieme allo scrittore Guido Conti”. “Trame d’Estate rappresentano un appuntamento eccellente nell’ambito della valorizzazione culturale – ha sottolineato il consigliere – che si traduce non solo in vivacità di eventi ma anche in sviluppo turistico ed economico”.

Da qui “la volontà dell’amministrazione comunale di investire nella qualità, facendo rete, e vedendo ogni anno aumentare le collaborazioni non solo dall’Italia ma anche dall’Europa”, ha spiegato Genovesi.

“Un lavoro di approfondimento portato avanti da tanti giovani e indirizzato da Daniela Marcheschi, alla direzione scientifica del Centro internazionale di studi europei Sirio Giannini, che ringrazio personalmente – ha concluso l’assessore – per l’estrema delicatezza con cui ci ha accompagnati a fare eventi di qualità, che lasciano il segno sul territorio”.

“Grazie alla presenza autorevole di firme importanti del mondo della letteratura e del giornalismo, nonché della satira – ha ricordato Tommasi – con la possibilità per il pubblico di confrontarsi con gli autori”.

‘Trame d’Estate’, che giunge quest’anno all’edizione numero nove, è organizzato dal Centro Internazionale di Studi Europei Sirio Giannini di Seravezza, d'intesa con il Comune di Seravezza, con la collaborazione di Fondazione Dino Terra di Lucca, Cooperativa Letteraria di Torino, Festival Premio Emilio Lussu di Cagliari.

Negli anni ha ospitato giornalisti e scrittori, autori di grande fama, artisti premiati, ma ha anche scoperto talenti che dopo qualche anno sarebbero diventati nomi noti anche per il grande pubblico; si è contraddistinto per le tematiche scelte ed affrontate, come la lotta contro la mafia, la tutela dei minori, ottenendo nel 2018 il marchio MiBACT/UE Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

L’edizione 2021 si contraddistingue per un evento centrale di 4 serate nell’agosto, dal 19 al 22, dalle ore 18:30 in avanti.

Una lunga serie di anteprime via web ha avuto inizio nel mese di febbraio 2021 con ospiti autori di grande qualità, fra narrativa e graphic novel.

Gli eventi si svolgeranno negli spazi Medicei patrimonio Unesco, interessando anche il giardino di Palazzo Mediceo che fornisce ampi spazi per il pubblico (capienza max stimata 200 persone).

In caso di maltempo, le iniziative si svolgeranno nel Teatro Scuderie Granducali, rispettando le normative anticontagio e prevedendo la presenza di protezione civile per assistenza e controllo accessi, oltre che gestione antincendio e mezzo di primo soccorso.

È prevista anche la diretta streaming degli eventi, utilizzando i canali social e sito web del Festival Trame.

Come per la precedente edizione, saranno effettuate video interviste agli ospiti di presentazione dell’opera e il montaggio successivo della registrazione dell’incontro pubblico (max 10 minuti).

Fonte: Ufficio Stampa