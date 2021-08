Oggi, poco prima delle 14, una persona è stata soccorsa a Gambassi Terme in via Santa Maria a Chianni. Per cause in corso di accertamento la persona è finita in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Petrazzi, che hanno effettuato il recupero. La persona è stata poi affidata alle cure dei sanitari del 118.

Sul posto anche la Croce Rossa Italiana di Certaldo. Allertato anche l'elisoccorso Pegaso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO