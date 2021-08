Covid e Asl Centro: 146 pazienti ricoverati, il 67% non è vaccinato

Negli ultimi giorni si è registrato un progressivo aumento dei ricoveri nei presidi ospedalieri dell’Asl Toscana Centro, in cui sono ancora attivi i setting Covid presso l’Ospedale Santa Maria Annunziata di Firenze, il Santo Stefano di Prato, il San Jacopo di Pistoia.

La scorsa settimana è stata aperta di nuovo l’area Covid ordinaria presso l’Ospedale San Giuseppe di Empoli e da lunedì scorso, anche al Santa Maria Nuova con 11 posti letto.

Ad oggi in Asl Centro risultano 146 pazienti ricoverati, di cui 120 pazienti in degenza ordinaria, 6 in terapia intensiva e 26 in cure intermedie.

Nel dettaglio per singoli presidi ospedalieri: 27 pazienti sono ricoverati presso l’Osma, 24 al San Iacopo, 27 al Santo Stefano,11 al San Giuseppe e 7 al Santa Maria Nuova. Relativamente ai ricoveri in terapia intensiva risultano così distribuiti: 1 presso l’Osma, 2 al Santo Stefano e 3 al San Jacopo. 14 sono ricoverati presso le cure intermedie al Centro Covid Pegaso di Prato e 12 a Villa i Glicini di Firenze.

L’Azienda sanitaria sta valutando la possibilità di un ulteriore incremento di posti letto nelle prossime settimane secondo l’andamento epidemiologico della malattia e il progressivo aumento nell’ultimo periodo dei casi positivi.

Circa il 67% dei pazienti Covid attualmente ricoverati in Asl Centro non risulta vaccinato, il 12% di questi ha ricevuto soltanto una dose di vaccino. L’età media dei ricoverati è 61 anni. La quasi totalità dei ricoverati under 50 non risulta vaccinata.

Relativamente al totale dei pazienti Covid ricoverati presso i presidi dell’Asl Centro, 15 sono quelli non vaccinati ricoverati presso l’Ospedale San Jacopo di Pistoia, 7 presso il San Giuseppe di Empoli, 21 al Santo Stefano e 17 presso l’Osma di Firenze.

Infine 5 dei 6 pazienti ricoverati in terapia intensiva con sintomatologia da Covid non risulta vaccinato.

Fonte: Asl Toscana Centro - Ufficio stampa