Crédit Agricole Italia affianca KPS nell’acquisizione di Metra Holding

Crédit Agricole Italia, con il ruolo di Mandated Lead Arranger, ha finanziato, insieme ad un pool di banche, l’acquisizione della maggioranza di Metra Holding S.p.A. e Metra S.p.A. (congiuntamente “Metra”) da parte di KPS Capital Partners, LP (“KPS”).

KPS, manager di KPS Special Situations Funds, fondi americani di private equity con asset under management per un valore complessivo di 12,8 miliardi di dollari (valore aggiornato a marzo 2021), investe con partecipazioni di maggioranza in società manifatturiero-industriali attive in settori quali metalli, branded consumer, healthcare, lusso, automotive, beni strumentali e industria generale. La società ha già perfezionato un’acquisizione con Profile Custom Extrusions, LLC (“Profile”), produttore statunitense di alluminio estruso.

In tal senso, l’unione di Profile con Metra, azienda che opera nell’estrusione di profilati di alluminio e dei servizi a valore aggiunto connessi tra cui verniciatura, ossidazione, lavorazione meccanica, saldatura e assemblaggio, ambisce a creare una piattaforma leader globale in Europa e Nord America. Il Gruppo, che ha sede in provincia di Brescia e dispone di cinque stabilimenti di produzione in Italia e Canada, avrà l’occasione per espandersi in nuovi mercati, con una gamma completa di profili in alluminio estruso, utilizzati principalmente nei mercati finali dell'industria e dell'edilizia.

Crédit Agricole Italia si conferma un partner vicino alle imprese, grazie ad un team di Specialisti di Finanza d’Impresa dedicato, alla profonda conoscenza dell’analisi finanziaria e a competenze distintive maturate in anni di esperienza. Il Gruppo continua a dare il proprio supporto a imprese nella realizzazione di progetti strategici di crescita, nella strutturazione di operazioni per la definizione di un assetto finanziario più solido e nell’evoluzione del business.

Fonte: Ufficio Stampa