"Crisalidi: Universi Infiniti" a Montaione, Alfaioli e Scarici alla Art Gallery in Tuscany by Cora

Dal 17 Agosto al 3 Settembre, la Art Gallery in Tuscany by Cora di Montaione presenta l'ultima mostra del ciclo “Mostre in Vetrina”, dal titolo “Crisalidi: Universi Infiniti”, che ospiterà le nuove opere dell'illustratore Massimo Alfaioli e dell’artista-decoratore Marco Scarici.

Quelli di Massimo Alfaioli e Marco Scarici sono veramente Universi Infiniti. Un mondo, il loro, sempre in continua ricerca delle suggestioni più intime dell'animo umano e non solo. Il tema “Crisalidi” per i due artisti è pari a un viaggio verso gli “Universi Infiniti” della natura e della vulnerabilità a cui sembra essere soggetta. Attraverso Crisalidi è possibile aprire le porte dell'inconscio dove albergano i ricordi, la memoria del passato, ma anche le certezze-incertezze del presente.

Marco Scarici, per le sue opere usa garze e gesso e vi ingloba elementi presi in prestito dalla natura, creando così qualcosa di intimo e sacro allo stesso tempo. Le garze sono medicamento a cui affidare le cure e la salvezza, divenendo involucro di protezione per quegli elementi che diversamente si smaterializzerebbero inesorabilmente. Alle garze è affidato inoltre il compito di conservare i pensieri della natura, attraverso un alfabeto fatto di foglie, semi, spine… come nella collezione “Nature Alphabet”. Ma le garze servono anche a creare immagini di animali, di quel mondo un tempo lontano, sono messaggio e memoria dell'unico trofeo possibile.

Massimo Alfaioli con i suoi ritratti è come se scattasse un’istantanea con gli occhi di un osservatore consapevole che in ognuno di quei volti si trovano Universi Infiniti, fatti di storie personali e di vulnerabilità, al pari di CRISALIDI. Attraverso questi suoi lavori si fa testimone di un mondo umano che sebbene abbia scoperto recentemente come non mai di essere ‘vulnerabile’, continua a rinascere, con volti che sono testimoni

