L'ultimo saluto di Empoli a Sandra Masoni: vola via una colonna della comunità empolese

Se n'è andato un pezzo importante della politica e della società civile di Empoli. Oggi in molti si sono riuniti per l'ultimo saluto a Sandra Masoni, la 54enne scomparsa due giorni fa a causa del Covid-19.

I funerali si sono tenuti alle 14.30, nella chiesa di San Martino a Pontorme. Nonostante il caldo torrido e il periodo estivo sono state tante le persone che hanno voluto essere presenti alle esequie di una donna che si è sempre spesa per la comunità. Sotto l'ombra dei cipressi che costeggiano la chiesa, amici, conoscenti e colleghi si sono uniti al dolore dei familiari.

Molti gli esponenti politici che hanno assistito alla cerimonia. Tra gli altri era presente una rappresentanza del Comune di Empoli con il vicesindaco Fabio Barsottini e Fabrizio Biuzzi assessore allo sport, gli amici di tante battaglie politiche, come Damasco Morelli, Dusca Bartoli e Mauro Valiani, ma anche esponenti politici di altri partiti.

Un impegno politico, quello di Sandra Masoni, che era riconosciuto non solo dai suoi 'compagni' ma anche dagli avversari. Una dimostrazione di stima e il riconoscimento delle qualità umane della 54enne. Il suo attivismo era prima di tutto impegno civico, messo a disposizione per gli altri, non solo nella politica. Era conosciutissima sul territorio per la sua umanità, l’impegno in progetti di varia natura e la sua attività con l’ASEV. Il puzzle che compone la comunità empolese ha perso uno dei suoi pezzi.