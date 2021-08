Il Comune di Pisa accoglie le richieste avanzate da CNA Pisa Trasporto

“Quando il dialogo, il confronto costruttivo, la sinergia di intenti e la comunione di idee non rimangono sulla carta ma si traducono in proposte e fatti concreti i risultati sono evidenti”. Così Cna Pisa all’indomani della tavola rotonda con l’amministrazione comunale di Pisa inerente il trasporto pubblico, la lotta all’abusivismo e il coordinamento per un potenziamento della sicurezza sul territorio. Gli assessori Massimo Dringoli e Paolo Pesciatini avevano infatti ospitato lunedì scorso a Palazzo Gambacorti i nuovi vertici di CNA Pisa Trasporto per ascoltare le richieste avanzate dall’associazione di categoria. “La dimostrazione che quando si vogliono fare le cose non esistono ferie o pause estive – interviene la coordinatrice sindacale CNA Pisa Sabrina Perondi -. La nostra associazione di categoria ha avanzato precise richieste e ha immediatamente trovato la disponibilità degli assessori Massimo Dringoli e Paolo Pesciatini che, a neppure un giorno dal nostro incontro, hanno recepito le istanze di Cna con collaborazione, comunione di intenti e straordinaria disponibilità”.

Infatti, dopo neppure 24 ore dalla concertazione alla quale hanno partecipato il coordinatore sindacale CNA Pisa Sabrina Perondi, Giulia Melighetti coordinatore CNA NCC Bus, Riccardo Bolelli, Presidente CNA NCC Bus, Massimiliano Corbo, Vice Presidente NCC Auto e Claudio Sbrana, Presidente CNA Taxi Pisa, l’assessore alla mobilità urbana del Comune di Pisa, Massimo Dringoli ha accolto formalmente le richieste avanzate dall’associazione di categoria. In sintesi il Comune di Pisa – si legge nella nota inviata dal professor Massimo Dringoli - “per quanto riguarda la zona Stazione approva la collocazione di due stalli per NCC distinti da quelli dei taxi che propongo di disporre in via Corridoni angolo viale Gramsci. Per la zona Duomo - S.Maria confermo quanto emerso in occasione dell'incontro avuto ieri in Comune per la collocazione all'inizio dell'area pedonale di via S.Maria di due stalli destinati con apposita segnaletica a "carico e scarico passeggeri per gli esercizi alberghieri" riservati sia ai Taxi (anche provenienti da altre province) che agli NCC”.

Soddisfazione da parte di Cna Pisa Trasporto che sottolinea: “In un periodo dell’anno caratterizzato da pause e ferie agostane, il Comune di Pisa ci ha aperto le porte, ha ascoltato le nostre richieste e le ha tradotte in soluzioni concrete. Agli assessori Dringoli e Pesciatini va il nostro più sentito ringraziamento per la disponibilità dimostrata, segno evidente che quando si vogliono fare le cose e quando gli intenti sono comuni si trova sempre il modo di procedere. Questa concertazione è l’esempio di un percorso virtuoso improntato sul dialogo e la reciproca, fattiva collaborazione”.

Fonte: Ufficio Stampa