Il Comune di Pistoia cerca 6 esperti tecnici e 1 esperto socio culturale

C'è tempo fino al 6 settembre per presentare la domanda per tre concorsi pubblicati dal Comune di Pistoia per l’assunzione di 6 esperti tecnici (5 edili, strutturisti e impianti e 1 urbanista) e 1 esperto socio culturale con mansioni prevalenti di conservatore dei beni culturali. Si tratta di 7 posti in categoria D a tempo pieno e indeterminato.

Titolo di studio per esperto tecnico edile, strutturista, impiantista. I titoli di studio necessari per partecipare alla selezione sono elencati nel bando che è possibile consultare sul sito del Comune.

Titolo di studio per esperto urbanista. I titoli di studio necessari per partecipare alla selezione sono elencati nel bando che è possibile consultare sul sito del Comune.

Per entrambi i bandi occorre l'abilitazione all’esercizio della professione di architetto o ingegnere.

Titolo di studio per esperto socio culturale. Tale figura sarà assegnata alla struttura comunale che si occupa di musei e beni culturali. I titoli di studio necessari per partecipare alla selezione sono elencati nel bando che è possibile consultare sul sito del Comune.

Per partecipare alle selezioni – che prevedono ciascuna lo svolgimento di una prova scritta e di una prova orale – i candidati entro il 6 settembre 2021 dovranno iscriversi attraverso la procedura telematica.

I bandi e tutte le informazioni inerenti le selezioni sono consultabili all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Pistoia.

Per informazioni è possibile rivolgersi a PistoiaInforma - Ufficio Relazioni con il Pubblico (Urp) in piazza del Duomo, telefono 800 012 146, mail: info@comune.pistoia.it, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 per appuntamento, il sabato solo telefonicamente dalle 9 alle 13 e martedì e giovedì dalle 15 alle 18 sempre telefonicamente; oppure al servizio Personale e politiche di inclusione sociale in piazza del Duomo 1, telefono 0573 371263, 371478, 371353, 371232 da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13, mail: concorsi@comune.pistoia.it.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa