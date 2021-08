Immunità di gregge entro la fine di settembre in Toscana: Giani fa il punto sui vaccini

La Toscana potrebbe raggiungere l'immunità di gregge anche prima della fine di settembre. Lo ha detto oggi il presidente della Regione Eugenio Giani, a margine delle celebrazioni della Liberazione di Firenze. Questa secondo il presidente sarebbe una fase in cui la pandemia non genera più i decessi e non riempie più le terapie intensive degli ospedali come avvenuto nei mesi scorsi, ma sicuramente "non va via in due giorni" e "in una fascia rimane". Comunque la permanenza del Covid-19 al momento "non ci impedisce di vivere la nostra vita normale. Tutto questo avviene grazie al vaccino: che non la elimina perché una fascia di persone comunque la prendono" ma che comunque, ha continuato il presidente, chi la prende se vaccinato "sappiamo che non va in terapia intensiva o nemmeno in ospedale, se non in casi rarissimi".

Come osservato ancora dal presidente, oggi in Toscana si sono registrati 774 nuovi contagi (Qui il bollettino regionale). Un trend "in leggero aumento da due settimane" ha continuato, "cerchiamo di conviverci grazie all'intenso uso dei vaccini". Le dosi di vaccino somministrate arrivano a quota 4.404.404.

Intanto a Roma, il generale Figliuolo ha fatto il punto sulla campagna vaccinale che "si sta sviluppando nei termini pianificati" con il "raggiungimento degli obiettivi previsti per l'immunizzazione delle classi prioritarie" scrive. L'obiettivo di questo periodo è "dare impulso" alla vaccinazione dei più giovani in vista della riapertura delle scuole a settembre. Dunque il generale ha aggiunto che si potrà chiedere alle Regioni di organizzare le somministrazioni per la fascia 12-18 anni predisponendo "corsie preferenziali". Un'esigenza necessaria, prosegue Figliuolo, anche in vista della ripartenza della stagione sportiva.

Tornando in Toscana, sempre il presidente della Regione ha affermato oggi in un'altra occasione, che la categoria più vaccinata sono i 40-49enni. Anche i 60enni nell'ultima settimana "hanno saltato quello che è il livello del disinteresse e si stanno vaccinando, lo vediamo proprio dai dati. Magari - ha continuato Giani - la spinta del Green pass a questa categoria, a questa fascia di età matura, ha dato la spinta per andare a vaccinarsi e questo è un fatto positivo". Riguardo ai giovani è stato ricordato il camper di 'GiovaniSì' in giro su tutta la costa toscana, per raggiungere i ragazzi nelle località di mare e offrire l'opportunità alla vaccinazione. Una fascia, quella dai 18 ai 29, che "tra vaccino e prenotazione per il prossimo mese" ha "il 90% di copertura. Quindi i giovani stanno dando una lezione di maturità a tutti gli altri", ha affermato ancora il presidente Giani, stavolta su Sky Tg24. Un'altra spinta in più sarà il contributo alla campagna vaccinale dei giovani dei medici di famiglia, che dopo il loro impegno con gli over 80 tornano in campo (Qui la notizia).

Nonostante il numero dei contagi aumenti, al momento la situazione negli ospedali è stabile. Come affermato ancora infine dal presidente della Regione oggi, il limite delle terapie intensive è al 10% di occupazione e la Toscana si trova al 5%, stessa situazione e percentuali per i ricoveri. "Ritengo quindi - ha concluso - che in Toscana nel mese di agosto è gestibile una situazione di zona bianca così come abbiamo".