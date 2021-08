La Misericordia di Empoli non va in vacanza: tutti i servizi di solidarietà per l'estate

La solidarietà della Misericordia di Empoli alla comunità non si ferma nemmeno in estate.

Anche nel mese di agosto il Centro di Accoglienza Emmaus dell'Arciconfraternita è infatti aperto e pronto ad accogliere chi ha bisogno, con i consueti servizi: consegna pasti, servizi igienici con docce, lavaggio/asciugatura e stiratura degli indumenti presso la Mensa Popolare in Via XI Febbraio 13 (Tel. 0571.82213), aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8.00; approvvigionamento di generi alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la casa, tramite apposita tessera, presso l’Emporio Solidale Empoli, in Via XI Febbraio 15, aperto dal lunedì al sabato (lunedì e mercoledì 8.30 / 11.30 – 15.00 / 18.00; martedì e venerdì 8.30 / 11.30; giovedì 15.00 / 18.00; sabato 9.00 / 11.30); pernottamento presso la Casa Albergo in Via Giacomo Puccini 29 (Tel. 0571.711280), con accesso dalle ore 20.00.

L'erogazione dei servizi è possibile grazie all'impegno dei volontari dell'associazione che ogni giorno si dedicano a molteplici attività volte a garantire il maggior sostegno alle fasce più fragili della popolazione.

Fonte: Ufficio Stampa