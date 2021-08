Prestazioni sanitarie in emergenza a Sestino, presto l'accordo tra Toscana ed Emilia Romagna

Approvato lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione Toscana e la Regione Emilia-Romagna per le prestazioni sanitarie erogate agli assistiti toscani, soccorsi nel territorio del Comune di Sestino, confinante con la provincia di Rimini.

L’atto è stato approvato dalla Giunta su proposta di delibera dell’assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini.

L’intesa tra le due Regioni, che sarà sottoscritta a breve, stabilisce, in chiave collaborativa, i principi generali, i compiti e gli obblighi di ciascuna amministrazione, per ottimizzare i tempi e le modalità di soccorso nel territorio di Sestino, Comune in provincia di Arezzo, ma geograficamente più vicino alle strutture sanitarie della provincia di Rimini, più agevoli da raggiungere in caso di emergenza urgenza.

“Abbiamo accolto la richiesta del sindaco di Sestino e ci siamo confrontati con la Regione Emilia-Romagna, per arrivare alla stipula di questo accordo di reciproca collaborazione, che risponde ai bisogni dei cittadini - spiega l'assessore Bezzini -. Con questa azione i residenti del Comune di Sestino, che usufruiscono dei servizi sanitari nel territorio della Asl sud est, potranno anche essere trasportati in ambulanza ai più vicini pronto soccorso degli ospedali della provincia di Rimini, qualora fosse necessario agire subito in situazioni di emergenza e in condizioni climatiche disagevoli, con un tempo di percorrenza minore".

"Per i cittadini del Comune di Sestino è sempre garantito anche il servizio regionale di elisoccorso: il paziente, per tutte le patologie tempo dipendenti, sulla base delle direttive della Centrale operativa 118 di Arezzo, viene trasportato al presidio ospedaliero toscano più appropriato per la malattia in corso”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa