Referendum Eutanasia, Cappato a Tirrenia al Bagno degli Americani

Giovedì 12 agosto, dalle 18.30, il Bagno degli Americani ospiterà Marco Cappato, politico, attivista e già deputato europeo, in veste di promotore della campagna "Eutanasia legale", per la quale è in corso una raccolta firme a livello nazionale che durerà fino a settembre. L'obiettivo per indire il referendum è fissato per legge a 500 mila firme, mentre ne sono state raccolte ad oggi 320 mila. È possibile firmare, oltre che in occasione dell'iniziativa al Bam (a partire dalle 17.30), anche all'ufficio elettorale del proprio comune di residenza. Per ulteriori informazioni sulla campagna: referendum.eutanasialegale.it.

"Ospitiamo volentieri questa iniziativa con Marco Cappato - commentano Davide Bani e Alberto Gabbrielli dell'associazione Cineclub -, che condividiamo sotto ogni punto di vista e che offrirà, a chi lo desidera, la possibilità di informarsi ed eventualmente sottoscrivere per un tema di civiltà così importante".

Fonte: Bagno degli Americani