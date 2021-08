Spazzamento strade a Certaldo, modifiche da settembre

Novità in arrivo sul fronte del servizio di spazzamento strade svolto da Alia Servizi Ambientali Spa sul territorio comunale di Certaldo. A partire dalla fine di settembre 2021, entrerà in vigore il nuovo piano, aggiornato dall'amministrazione comunale in collaborazione con i tecnici dell'azienda per rendere l'azione più efficace, anche alla luce delle segnalazioni arrivate dagli stessi residenti. Nei giorni scorsi, la giunta comunale ha approvato la variazione con una specifica delibera.

L’estensione del servizio è la principale richiesta avanzata dai cittadini nel corso degli ultimi anni. Per questo, nel piano aggiornato sono stati inseriti nuovi tratti di viabilità cittadina a seguito della presa in carico di opere di urbanizzazione primaria e si è cercato di ricalibrare la frequenza e l’orario degli interventi di spazzamento in alcuni tratti della viabilità per ridurre al minimo i disagi per la popolazione, garantendo un servizio ancora più efficace.

Il piano di spazzamento aggiornato, che sarà anticipato dalle opportune modifiche della segnaletica verticale, come da normativa, nelle vie interessate, è consultabile cliccando sul sito web istituzionale, comune.certaldo.fi.it, nella sezione 'Notizie'.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa