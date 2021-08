Stanziati i fondi per il ripristino delle frane di via di Terzano e via del Bigallo e Apparita

L’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli ha stanziato le risorse necessarie al ripristino della carreggiata in via di Terzano e in via del Bigallo e Apparita, dopo le frane che avevano coinvolto le due strade.

L’investimento comunale è rispettivamente di 240mila euro per i lavori su via di Terzano e 185mila euro per quelli sui due tratti di Via Bigallo e Apparita, per una spesa complessiva di 425mila euro.

I progetti esecutivi approvati dalla giunta prevedono una serie di interventi volti a consolidare le opere di sostegno della rete stradale e migliorare le condizioni di sicurezza per i pedoni e gli automezzi, con la demolizione di porzioni fuori-terra e la ricostruzione di parti di muro lungo la strada. Gli interventi partiranno nel prossimo autunno, dopo l’aggiudicazione della gara, e dureranno 45-60 giorni ciascuno. Durante i lavori la viabilità rimarrà sempre aperta, con l’istituzione di un senso unico alternato.

“Si tratta di un investimento importante con risorse del bilancio comunale – spiegano il sindaco Francesco Casini e l’assessore ai lavori pubblici Francesco Pignotti –, necessario a mettere in sicurezza queste due vie e consolidarne le fondazioni. I lavori partiranno entro i prossimi mesi e contiamo di restituire presto ai cittadini residenti e non solo una viabilità più sicura, senza più restringimenti”.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa