Tratto di via Crespole e Fabbriche chiusa per caduta massi

In via Crespole e Fabbriche, per un tratto di circa 40 metri in corrispondenza del numero civico 62, si sono verificati episodi di caduta massi sulla sede stradale dalla scarpata laterale, tali da interrompere la viabilità.

Per garantire la massima sicurezza e l'incolumità pubblica, fino al ripristino delle complete condizioni di sicurezza in via Crespole e Fabbriche (per un tratto di 40 metri) saranno vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli, indicando la strada senza uscita all'intersezione sud con la Variante di Bussotto.

Sul posto è presente la segnaletica di preavviso.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa