Borse griffate contraffatte nei boschi di Follonica: Gdf sequestra 10mila euro di merce

Proseguono i controlli in contrasto alla vendita di articoli contraffatti e irregolari. A Follonica la guardia di finanza ha scoperto una tecnica di approvvigionamento e rifornimento, ovvero attraverso delle buche, segrete e mimetizzate nelle pinete. Questa notte il blitz decisivo.

Le fiamme gialle, dopo un'attività di intelligence e controllo economico del territorio, si sono appostate vicino ad una località immersa nel verde di Follonica, proprio dove c'era il sospetto che gli articoli contraffatti venissero seppelliti per poi essere tirati fuori per la vendita. Ecco che intorno alle 4 di notte i finanzieri si accorgono di alcuni movimenti sospetti nella boscaglia, e della presenza di alcuni soggetti. Scattati per fermarli, sono però riusciti a sfuggire ai militari approfittando del buio del bosco.

Dopo un'accurata ricerca, sono state individuate alcune buche, scavate nella terra e ricoperte con aghi di pino, foglie e sterpaglie per mimetizzarle. All'interno sono stati rinvenuti diversi sacchi contenenti articoli contraffatti delle principali griffe italiane e straniere.

La merce, circa 200 pezzi, sequestrata dalla guardia di finanza, era di elevata fattura e qualità seppur contraffatta. Il valore complessivo di quanto sequestrato è di circa 10 mila euro. Sono in corso le indagini per risalire all'origine della merce e a tutti i soggetti coinvolti.