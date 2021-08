Il mondo del ciclismo piange Massimo Balestri, una vita tra sport e volontariato

Se n'è andato a causa di una malattia Massimo Balestri, 60enne di Cascina, componente del Gruppo Staffette Capannolese da oltre 20 anni. Un "mostro" come lo definiscono gli amici, si è portato via Massimo in poco più di quattro mesi.

Con lui il mondo del ciclismo perde un punto di riferimento, soprattutto riguardo alla sicurezza delle gare, aspetto di cui Balestri si occupava proprio nel gruppo staffette di Capannoli, di cui era una colonna portante. Ricordato come un uomo sempre disponibile verso il prossimo, qualità confermata anche dalla attività svolta nel mondo del volontariato. Sono gli stessi compagni del Gruppo Staffette Capannolese che ricordano il 60enne. Se il ciclismo ha perso un appassionato, una persona sempre attenta e rigorosa alla sicurezza, il resto del gruppo ha perso un amico "pronto a tutto", una di quelle persone da cui si impara sempre qualcosa. "Purtroppo la vita va, corre veloce come una corsa in bici e tu Massimo - scrivono dal Gruppo Staffette - in 25 anni della tua passione per questo sport, di corse ne hai fatte tante". E tutte le volte che le ruote gireranno su per le solite strade, il ricordo del 60enne negli amici sarà sempre vivo, "perché del nostro gruppo ne farai sempre parte".

Domani a Cascina si svolgeranno i funerali. L'ultimo saluto a Massimo Balestri si terrà alle 15, dalla cappella del cimitero vecchio fino al cimitero nuovo, in via del Fosso Vecchio.