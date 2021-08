A Ferragosto torna la 'Co(op)comerata' a Montespertoli: sesta edizione plastic free

La Sesta edizione per l'evento più atteso della stagione estiva ovvero la "Grande Co(op)comerata", in piazza del Popolo a Montespertoli, a partire dalle ore 20.30, è organizzata e offerta a tutte e a tutti gratuitamente da Coop Montespertoli, una grande azienda che non va in vacanza per stare vicino alla propria comunità.

Anche quest'anno l'evento, che ha il Patrocinio del Comune di Montespertoli, avrà una veste più sobria e vedrà adottare le norme necessarie per la sicurezza.

La sesta "CoopComerata" è in collaborazione con i volontari di Fratres e de La Racchetta OdV, sezione Montespertoli.

"Abbiamo voluto anche quest'anno - afferma il dott. Luciano Cutrini, Presidente di Coop Montespertoli - stare insieme a chi sceglie la nostra cittadina per le vacanze o rimane qui, anche a Ferragosto, per motivi di lavoro o altro. Una bella serata per stare insieme e condividere una buona fetta di cocomero. Con il vicepresidente, il ragionier Giuseppe Simoncini, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, i dipendenti e il Gruppo di Comunicazione e Immagine, vogliamo per la sesta volta, ripetere il successo di questa iniziativa finalizzata non solo all'intrattenimento ma anche e soprattutto alla socializzazione, sempre nel rispetto delle attuali norme in materia di sicurezza". Importante sapere che l'evento è totalmente "plastic free", per un consumo etico e consapevole e che in caso di pioggia si svolgerà nella Sala Topical poco distante dalla piazza. Per maggiori informazioni seguire le pagine social ufficiali della Cooperativa, sia Instagram che FaceBook.

Fonte: Ufficio Stampa