Fi-Pi-Li, i camionisti devono pagare il pedaggio? Nel sondaggio vince il "No"

A fine luglio Giani aveva rilanciato il progetto pedaggio per la Fi-Pi-Li, specificando però che non sarebbe stato a carico di residenti e pendolari, ma degli autisti di camion e tir che prediligono la gratuita superstrada rispetto all’A11.

Il Governatore aveva poi ulteriormente chiarito che l'eventuale pedaggio sarebbe scattato non prima di due o tre anni.

Cosa ne pensano i nostri lettori, molti dei quali sono appunto pendolari della Fi-Pi-Li e si trovano quotidianamente ad avere a che fare con gli ormai atavici disagi della superstrada, bloccati tra cantieri e code?

Nonostante la pazienza sia ormai "in riserva" da tempo, il sondaggio "Pedaggio in Fi-Pi-Li per i mezzi pesanti, saresti d'accordo?" ha visto la vittoria del No (59.62%, 124 voti) rispetto al Sì (40.38%, 84 voti).