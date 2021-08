Fugge via dopo incidente con scooter, poliziotto assiste alls scena e la ferma: era senza patente

È rimasta coinvolta in un incidente in via di Montramito a Viareggio fra due scooter. la 15enne,però, invece di fermarsi è fuggita. Ad assistere all'incidente, nella quale fortunatamente non ci sono stati feriti, c'era un poliziotto libero dal servizio. L'uomo ha inseguito e bloccato la 15enne in attesa dell'arrivo di una volante.

Dagli accertamenti è emerso che era senza patente, alla guida di un scooter senza revisione e assicurazione.La giovane è stata affidata ai genitori e sono scattate diverse sanzioni amministrative. Tra queste anche una denuncia per incauto affidamento nei confronti della madre proprietaria dello scooter e al sequestro del veicolo.