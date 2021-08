Guardie mediche a Empoli, Galli e Picchielli (Lega): "Carenze inaccettabili"

"Da più parti della Toscana e l'empolese, purtroppo, non fa eccezione - affermano Giovanni Galli ed Andrea Picchielli, rispettivamente Consigliere regionale e Capogruppo in Consiglio comunale della Lega - giungono segnalazioni allarmanti che evidenziano gravi lacune nell'ambito del delicato settore delle guardie mediche."

"Una carenza negli organici - proseguono i Consiglieri - che, ovviamente, era nota da tempo, ma nonostante ciò, la Regione e l'Asl non si sono mossi adeguatamente per scongiurare potenziali disservizi ai cittadini."

"L'estate - precisano gli esponenti leghisti - è anche un periodo particolare e bisognerebbe tenere pure conto delle dovute ferie dei professionisti che, naturalmente, comportano, inevitabilmente, come la criticità si acuisca ulteriormente"

"Lo ripetiamo, la questione non è sorta improvvisamente, ma è determinata da una scarsa attenzione da parte di chi di dovere a trovare i giusti rimedi per evitare che, ad esempio, ad Empoli nei prossimi giorni siano operativi solamente due professionisti, in luogo dei normali quindici."

"Altro problema non indifferente - concludono Giovanni Galli ed Andrea Picchielli - riguarda l'atavica forte penuria d'infermieri che sta creando una giusta irritazione tra gli addetti ai lavori, visto che le incombenze quotidiane non mancano ed il personale è sovraccarico di lavoro; insomma, problematiche a non finire, colpevolmente tuttora irrisolte."

Fonte: Ufficio Stampa