Insulta e minaccia la polizia, poi danneggia l'auto di aservizio: arrestato

La Polizia ha arrestato un cittadino marocchino, A.O. dell’85, per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento dell’auto di servizio. Ieri pomeriggio, intorno alle 19 la volante è intervenuta presso un noto negozio in via Carlo del Prete a causa di un cittadino straniero che stava molestando i clienti.

Sentita la versione e la descrizione dalla commessa, il soggetto è stato rintracciato nei pressi di Porta San Donato. Durante le fasi di controllo, però, l’uomo ha dato in escandescenza, insultando gli agenti, minacciandoli e sputandogli, fino a costringerli ad arrestarlo. Una volta in macchina il soggetto ha continuato ad agitarsi dando calci e testate contro la macchina, causandone il danneggiamento. Nell tasche, inoltre, gli è stato trovato un collare per cani rubato poco prima nel negozio. Questa mattina è prevista la direttissima