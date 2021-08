Introduzione in Italia di armi e porto illegale, arrestato un 36enne a Certaldo. Era ricercato dal 2017

Nel pomeriggio di ieri, i carabinieri di Certaldo, in collaborazione con il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Empoli, hanno tratto in arresto D.E., albanese di trentasei anni senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, in esecuzione di un’ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal Tribunale di Roma nell’anno 2017 per i reati di ricettazione in concorso, introduzione nel territorio dello Stato italiano di armi clandestine, detenzione e porto illegale di armi comuni da sparo commessi tra gli anni 2015 e 2016.

Lo stesso, durante una perquisizione domiciliare finalizzata alla ricerca di armi, era stato controllato e successivamente fotosegnalato in quanto, alla richiesta dei militari operanti, aveva fornito un passaporto alterato contenente false generalità probabilmente per sfuggire alla cattura. Ricostruita la reale identità del soggetto, è stato possibile appurare che effettivamente era destinatario della misura cautelare in carcere da ben quattro anni e per tale motivo tradotto a Sollicciano al termine delle formalità di rito.

Per la padrona di casa ed un suo amico, invece, è scattata la denuncia a piede libero per i reati di ricettazione e detenzione abusiva di armi in concorso poiché, durante l’attività di polizia giudiziaria, è stata ritrovata un’arma risultata oggetto di furto a Montaione nel mese di giugno scorso.