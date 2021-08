'Nel Sorriso di Valeria' continua a sostenere gli studenti in Costa d'Avorio

'Nel Sorriso di Valeria onlus' diffonde il rapporto, dopo l'esame di luglio, sull'andamento scolastico dei ragazzi orfani sostenuti in Costa d'Avorio. Il 70% dei ragazzi sono stati promossi, il 30% dovranno ripetere l'anno. "Dobbiamo essere soddisfatti del risultato - commenta la onlus - poiché, anche se in maniera meno accentuata, hanno subito i disagi dovuti alla pandemia Covid-19, che si sono però aggiunti alle abituali carenze strutturali e logistiche dei villaggi".

È stato dunque inviato dalla onlus il primo dei tre bonifici annuali di 10mila 300 euro che serviranno per il materiale scolastico e le altre necessità verso il nuovo anno, che inizierà il 13 settembre. "Invitiamo tutti i sostenitori delle adozioni a confermare l'impegno e continuare a credere in questo progetto, che potrà aprire loro prospettive altrimenti insperate".

'Nel Sorriso di Valeria onlus', i prossimi appuntamenti

A Fornacette: Domenica 5 Settembre, Terzo Memorial di calcio a 5 ai caduti nell'adempimento del proprio dovere "Generale Paolo Semeraro", organizzato dall'International Police Association sezione di PISA; l'associazione, destinataria di parte dei proventi in beneficenza, parteciperà con una propria squadra.

A San Miniato: Domenica 12 Settembre, incontro in memoria di Katiuscia Mariani con la Santa Messa alle ore 11 e pranzo solidale ore 13 nel Ristorante Black & White presso il Tennis Club; in suo ricordo vengono, ogni anno, distribuite 2 borse di studio da euro 500 ai due migliori diplomati dell'Istituto Cattaneo. Si ricorda che le domande scadono il 30 Settembre insieme con le altre domande per le 30 borse di studio che l'associazione distribuisce a San Miniato e Sonnino per studenti delle scuole superiori e universitari.

A San Miniato: fine Settembre, Trofeo di tennis femminile 'Nel sorriso di Valeria'. Infine, se la pandemia non riserverà altre sorprese, Sabato 20 Novembre l'incontro più importante per il quindicesimo anniversario di Valeria.