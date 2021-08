Pagare il ticket con PagoPa : il nuovo sistema è conosciuto e utilizzato da molti cittadini

Per pagare i ticket sanitari il sistema PagoPa è già utilizzato da molti cittadini assistiti dall’Azienda Sanitaria. Semplici operazioni consentono di effettuare i pagamenti per visite specialistiche ed esami in modo comodo e sicuro, contabilizzando in tempo reale la quota dovuta per la prestazione sanitaria.

Con PagoPa , presso tutti i PSP (Prestatori Servizi a Pagamento) come Banca, Uffici postali,Tabaccai convenzionati, ricevitorie ecc…presentando l’avviso AGID (Avviso di pagamento PagoPa) stampabile al momento della prenotazione o dell’accettazione si può pagare il ticket con bancomat, carta di credito e contanti. L’avviso AGID può essere stampato anche collegandosi al sito: https://iris.rete.toscana.it/public/ per prestazioni Cup, Pronto Soccorso e Libera professione.

Nell’Azienda Usl Toscana centro il sistema PagoPa è già operativo negli ambiti territoriali di Prato, Empoli e Pistoia. Nella Zona distretto pistoiese è stata estesa la possibilità di pagare ticket sanitari oltre che per visite specialistiche e prestazioni diagnostiche anche per esami del sangue. A breve questa estensione del Sistema sarà effettuata nei territori di Prato ed Empoli. Entro la fine di quest’anno PagoPa sarà attivo anche nella Zona Fiorentina in modo da coprire l’intero ambito territoriale dell’ASL Toscana Centro.

“Si tratta di un ulteriore tassello verso la semplificazione e le tecnologie digitali che L’Azienda sanitaria mette a disposizione dei cittadini adeguando tutti i sistemi informatici alla piattaforma PagoPa – ha sottolineato il dottor Leonardo Pasquini, direttore CUP e URP dell’Azienda Sanitaria”.

Attraverso questo sistema anche i vantaggi sono molteplici: opzioni di scelta tra gestori di sistemi di pagamento, tracciabilità dei pagamenti con chiusura automatica delle posizioni debitorie ed invio del flusso al 730 precompilato, garanzia del rispetto della privacy nelle operazioni di pagamento.

I ticket possono essere pagati utilizzando anche queste modalità:

On line: accedendo al Portale Regionale IRIS https://iris.rete.toscana.it o tramite App SmartSST. tramite accesso autenticato (tessera sanitaria e PIN); tramite inserimento del Codice IUV (Identificativo Univoco del Versamento) presente nella distinta di prenotazione/accettazione, unito al Codice Fiscale dell’interessato

Totem Pagosì: presenti nelle sedi ospedaliere e territoriali è possibile eseguire il pagamento di tutte le prestazioni sanitarie erogate dall' Azienda USL Toscana Centro e dalle altre Aziende territoriali e Ospedaliere presenti sul territorio della Regione Toscana, senza la necessità di presentare la ricevuta di pagamento per la sua registrazione. La comunicazione dell’avvenuto pagamento della prestazione avviene in maniera automatica selezionando l’ambito dove si esegue la prestazione e il pagamento d’interesse. Nelle sedi dell’ASL Toscana centro sono presenti circa 145 totem.

Tutte le info a questo link

Nel periodo aprile – luglio 2021 nell’Azienda Sanitaria sono state effettuate 244.691 operazioni di pagamento ticket.

Questi i numeri e le modalità utilizzate dai cittadini nel periodo indicato:

Presso PSP PagoPa: aprile 966; maggio 2.166; giugno 4.522; luglio 7.643

On line PagoPa: aprile 2.418;maggio 3.353;giugno 4.475; luglio 5.442

Presso i Totem Pagosì: aprile 23.476; maggio 40.347:giugni 63.047; luglio 86.836

Fonte: Azienda USL Toscana centro