Positivi al Covid tre operatori di Rsa, gli ospiti tutti vaccinati sono negativi

Alla Rsa di Bonistallo a Poggio a Caiano i 25 ospiti sono risultati tutti negativi al Covid-19. Gli ospiti erano finiti in quarantena dopo che tre operatori erano risultati positivi. La Asl Toscana Centro precisa che tutti erano stati vaccinati con doppia dose, così come gli operatori della Rsa, risultati anche loro negativi.

Per precauzione comunque l'azienda sanitaria ha deciso di prolungare la quarantena, visto che si tratta di soggetti fragili, e di eseguire tra dieci giorni un nuovo tampone di controllo. La Rsa di Bonistallo è il terzo caso in provincia di Prato dove, in poco tempo, si sono registrati operatori postivi: è successo anche alla 'Rsa Villa Amelia' e alla 'Luisa Camozzi'. Anche in questi casi gli ospiti, tutti vaccinati, sono risultati negativi al tampone.