Referendum eutanasia legale: oltre 23mila firme in Toscana

Oltre 380mila persone hanno firmato in Italia per il referendum sull'eutanasia legale, di queste più di 23mila in Toscana. Lo ha annunciato l'associazione Luca Coscioni, che ha depositato il referendum in Corte di Cassazione lo scorso aprile.

Nello specifico, in Toscana le 23mila firme sono così ripartite:

Firenze 7366,

Massa Carrara 4237

Prato 2799

Lucca 2567

Pistoia 2177

Arezzo 1156

Grosseto 1042

Livorno 801

Pisa 606

Siena 119

Marco Cappato, esponente dei Radicali e dell'associazione Luca Coscioni, è in questi giorni impegnato in un tour in Toscana dedicato alla presentazione della campagna referendaria, con tappe programmate a Livorno, Grosseto e Tirrenia.

Inoltre, fa sapere l'associazione, a breve il referendum si potrà firmare anche online sulla piattaforma dell'associazione Luca Coscioni.

“Nessuno deve essere obbligato a subire contro la propria volontà una condizione di sofferenza - dichiara il Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni - E l’obiettivo del referendum per la legalizzazione dell’Eutanasia. Oltre 23mila firme raccolte finora in Toscana e 380mila in tutta Italia. Il ritmo è quello giusto per raggiungere l’obiettivo delle 500mila firme entro il 30 settembre, per decidere dove la politica non ha avuto il coraggio di decidere e per essere liberi fino alla fine”.

Storica svolta, novità di oggi, il Referendum si potrà firmare anche online sulla piattaforma dell’Associazione Luca Coscioni.

"Pochi giorni fa infatti - si legge nel comunicato dell'associazione - le commissioni Affari costituzionali e Ambiente hanno approvato all’unanimità la proposta di emendamento sulla raccolta firme per i referendum in modalità digitale, tramite identità digitale (Spid) e carta d'identità elettronica (Cie)".

"Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, la firma digitale da oggi è finalmente realtà. Si tratta di una decisione storica di una riforma epocale che offre la possibilità di firmare online referendum e leggi di iniziativa popolare".