Rigenerazione urbana, manifestazione di interesse a tutti i Comuni della Toscana

La sfida della Regione in materia di rigenerazione urbana e qualità dell’abitare continua. Dopo i tre progetti in provincia di Pisa, Lucca e Firenze che si sono aggiudicati da parte del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità sostenibile i quasi 45milioni di euro sul Programma nazionale della qualità dell’abitare (PINQuA), parte la manifestazione di interesse rivolta a tutti i Comuni della Toscana per raccogliere le varie proposte progettuali presenti sul territorio in materia di rigenerazione urbana.

“La rigenerazione urbana – spiega l’assessore al governo del territorio Stefano Baccelli - rappresenta per la Toscana un’occasione straordinaria per il presente e la vera sfida per il futuro. Il concetto di recupero, riuso e riqualificazione degli spazi, riorganizzazzione urbana nell’ottica della valorizzazione della Toscana diffusa, sono obiettivi che ci siamo prefissi e che, visti gli ottimi risultati che stanno riscuotendo i progetti, stiamo centrando. Con la manifestazione di interessi che abbiamo indetto – prosegue Baccelli- faremo una ricognizione per avere un quadro conoscitivo dei progetti che abbiamo e di quelli che potranno nascere in modo da valutare ciò che potrà essere finanziabile con i vari fondi a disposizione.

La costituzione del tavolo regionale con Anci –spiega ancora Baccelli - incaricato di raccogliere e supportare le nuove proposte progettuali che verranno elaborate da parte dei Comuni o che sono già pronte, permetterà di orientarle verso le opportunità di finanziamento disponibili”.

La manifestazione di interesse che dovrà essere presentata entro e non oltre il 30 ottobre è frutto di una decisione di Giunta in coordinamento con Anci Toscana, ha infatti proprio l’intento di essere tempestivi nel trovare le linee di finanziamento più appropriate a livello comunitario, nazionale e regionale. L’iniziativa consentirà di costituire un parco progettuale regionale in materia di rigenerazione urbana e qualità dell’abitare, avviando contestualmente un percorso strutturato di sostegno e assistenza tecnico- amministrativa ai Comuni interessati.

Baccelli sottolinea come la riqualificazione urbana sia volano della sostenibilità ambientale, “I progetti devono anche tendere alla valorizzazione di spazi aperti - conclude l’assessore - , e alla riqualificazione del verde o al rafforzamento delle reti ecologiche, a cui possono essere anche associati percorsi per la mobilità sostenibile”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa