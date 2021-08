RSA Villa Ersilia: al via il progetto di riqualificazione della struttura

E’ stata avviata la progettazione per la riqualificazione, l’ampliamento e il miglioramento sismico della Rsa “Villa Ersilia” situata in via Dino Campana nel Comune di Marradi. L’intervento rientra tra quelli inseriti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023 dell’Ausl Toscana Centro e prevede, per questa specifica opera di ristrutturazione, un investimento per l’azienda sanitaria pari a euro 2.250.000.

Villa Ersilia è una struttura risalente come anno di costruzione alla metà del 1800 e destinata ad ospitare anziani non autosufficienti. Attualmente è dotata di 30 posti letto, articolati su tre piani con camere doppie e singole. La struttura è composta dalla Villa propriamente detta, una Dependance attualmente non utilizzata ed il corpo di collegamento tra Villa e Dependance.

Il piano terra è dotato di palestra per le attività riabilitative e di mantenimento, cucinetta per la preparazione dei pasti, un ambulatorio medico, oltre spazi strutturati per il soggiorno degli ospiti e per le loro attività ricreative e occupazionali.

All’esterno si estende l’ampio e caratteristico giardino della Villa.

L’obiettivo dell’intervento riguarda la riqualificazione della RSA con incremento dei posti letto, il recupero della Dependance come Centro Diurno per i soggetti fragili, la messa in sicurezza, principalmente rispetto ai requisiti di prevenzione incendi e di tutti gli impianti elettrici, meccanici e speciali presenti, oltre al mantenimento dei requisiti autorizzativi della struttura. Infine il raggiungimento di un livello adeguato di resistenza sismica compatibilmente con le caratteristiche morfologiche, strutturali e di tutela dell'edificio.

A seguito di uno studio più approfondito in corso di redazione nell'autunno prossimo potrà essere avviato l'intervento e fatta una programmazione di dettaglio che possa portare alla conclusione dei lavori nel più breve tempo possibile.

“Una splendida notizia – dichiara il Sindaco di Marradi, Tommaso Triberti - che ci riempie di felicità e per la quale è doveroso il ringraziamento all’azienda sanitaria e alla Regione Toscana per l’attenzione e l’impegno nel giungere a questo risultato. I servizi essenziali come questo, che danno risposte ai bisogni veri dei cittadini, sono vitali per lo sviluppo e il futuro delle aree interne come la nostra”.

Conclude Triberti: “Continueremo a collaborare, stimolare e a lavorare perché, assieme a tutti i soggetti che fino ad oggi hanno costruito questo percorso, si possa giungere, nel più breve tempo possibile a completare questo intervento che sarà innovativo per il nostro territorio”

Fonte: Comune di Marradi - Ufficio Stampa