Scontro tra auto e moto a Empoli, ferito il centauro

Nel tardo pomeriggio di oggi, dopo le 18.30, si è verificato un incidente stradale tra un'auto e una moto in via Antonio Vivaldi a Empoli, non lontano dal centro. Da quanto si apprende ad avere la peggio il giovane in sella alla due ruote, che nell'impatto è stato sbalzato a terra per qualche metro. Non si conoscono le dinamiche dell'incidente.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e la polizia municipale dell'Unione dei Comuni. Il centauro, unico rimasto ferito, è stato soccorso e trasportato in pronto soccorso all'ospedale San Giuseppe.